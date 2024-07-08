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زلزال قوي يضرب منطقة قبالة أوجاساوارا اليابانية

زلزال
8 يوليو 2024 07:52

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين المنطقة قبالة غربي جزر أوجاساوارا اليابانية ، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية المحلية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال الذي وقع الساعة 02:5 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي وبلغت شدته عند المستوى الثالث على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات في قرية أوجاساوارا.
وكان مركز الزلزال على عمق 530 كيلومتراً عند خط عرض 27.1 درجة شمالاً وخط طول 139.0 درجة شرقاً.
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. 

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