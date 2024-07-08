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قتلى ومفقودون جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا

قتلى ومفقودون جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا
8 يوليو 2024 08:30

 قال مسؤولون اليوم الاثنين إن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفقد 18 آخرون بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في منجم في مطلع الأسبوع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال رئيس وكالة الإنقاذ المحلية (باسارناس)، إن الانهيار الأرضي الذي وقع صباح الأحد في منطقة سوموا بإقليم جورونتالو، أدى إلى مقتل عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون بالقرب من المنجم غير القانوني.
وأضاف أنه تم إجلاء خمسة ناجين، مضيفا أن فريق إنقاذ يبحث عن 18 مفقوداً اليوم الاثنين.
وقال المسؤول "نشرنا 164 فرداً، يتألفون من فريق الإنقاذ الوطني وأفراد من الشرطة والجيش، للبحث عن المفقودين".

وأضاف أن رجال الإنقاذ يتعين عليهم السير لمسافة 20 كيلومتراً للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي، ويعوقهم الطين الكثيف على الطريق واستمرار هطول الأمطار في المنطقة.

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