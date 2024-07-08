أوروبان يصل الصين في "مهمة سلام"

التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الاثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، في زيارة وصفها الزعيم الأوروبي بأنها "مهمة سلام 3.0".

وقال أوربان، الذي تولت بلاده للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هذا الشهر، على حسابه على موقع إكس إنه يشارك في "مهمة السلام 3.0". وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية وصوله.



وفي وقت سابق قالت الخارجية الصينية في بيان إن الزعيم المجري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيلتقي الرئيس شي جين بينغ الاثنين لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك".