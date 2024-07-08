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أمطار غزيرة تضرب كوريا وتخلف أضراراً

أمطار في كوريا (أرشيفية)
8 يوليو 2024 13:11

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من المناطق الوسطى في جمهورية كوريا، اليوم الإثنين، مما أدى إلى فقدان شخص في بلدة أوكتشيون الوسطى بعد انهيار أرضي، وتقطع السبل بقرويين لفترة وجيزة في مدينة أندونغ بجنوب شرق كوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، قام المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة، وهو برج مراقبة الكوارث في البلاد، بتفعيل المرحلة الأولى من وضع الاستجابة المكون من ثلاث مراحل، في حين تم رفع مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى "الحذر"، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات بحسب وزارة الداخلية.

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية، إن معظم أنحاء البلاد ستشهد طقسًا ممطراً حتى الأربعاء المقبل.

 

المصدر: وام
كوريا
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