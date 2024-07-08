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وزير الخارجية المصري: لن نقبل بوجود بديل لوكالة "الأونروا"

شعار وكالة "الأونروا"
8 يوليو 2024 15:38

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن مصر لن تقبل أو تسمح بوجود بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام الوكالة، فيليب لازاريني - على أن الحملة الحالية لزعزعة مصداقية الوكالة تهدف إلى تقويض عمل المنظمات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.

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وأوضح عبد العاطي أن الأونروا تعتبر إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، نظراً لدورها في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسوريا.

وأكد حرص مصر الدائم على التعاون الوثيق مع الوكالة لأداء مهمتها الإنسانية.
 

المصدر: وام
الأونروا
فلسطين
مصر
وزير الخارجية المصري
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