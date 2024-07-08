روسيا تعلن قصف قواعد جوية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن قواتها نفذت هجمات على أهداف في قطاع الصناعات العسكرية وقواعد جوية في أوكرانيا.

وقالت موسكو إن ضرباتها جاءت ردا على هجمات على روسيا. وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، في وقت سابق، إن مدنيا لقي حتفه وأُصيب ثلاثة آخرون بعد أن استهدفت قذائف أوكرانية إحدى القرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذا الصباح، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية هجوما كبيرا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت خاصة بالصناعات العسكرية الأوكرانية وقواعد جوية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت "ضربنا الأهداف المحددة بنجاح".