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بايدن يرد على دعوات الانسحاب من السباق الرئاسي

بايدن يعود إلى البيت الأبيض بعد عطلة نهاية الأسبوع
8 يوليو 2024 17:59

رد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، بقوة على نواب من حزبه الديمقراطي طالبوه بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن، في رسالة إلى رفاقه الديمقراطيين البرلمانيين في الكونغرس، إنه "ملتزم تماما" بمواصلة السباق الرئاسي للتغلب على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وكتب بايدن، البالغ 81 عاما، للمشرعين بعد عودتهم إلى واشنطن، عقب عطلة الرابع من يوليو، قائلا "أريدكم أن تعرفوا أنه على الرغم من جميع التكهنات في الصحافة وغيرها، أنا ملتزم تماما بالبقاء في هذا السباق وخوضه حتى نهايته والتغلب على دونالد ترامب".
ودعا الرئيس الأميركي البرلمانيين الديمقراطيين، المجتمعين في واشنطن في دورة برلمانية جديدة، إلى "الاتحاد" خلف ترشحه.
وأضاف بايدن "آن الأوان للاتحاد وللمضي قدما كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب".
وسبق أن طلب أربعة نواب ديمقراطيّين من بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل.
وانضمّت إليهم، السبت، نائبة خامسة هي أنجي كريغ.
جاءت الدعوات إلى بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية بعد أدائه، الذي اعتبره البعض ضعيفا، في مناظرة تلفزيونية أمام خصمه الجمهوري ترامب نهاية يونيو الماضي.
وخلال مقابلة تلفزيونية، عبر محطة "إيه بي سي"، قال بايدن الجمعة إنه لا أحد غيره "مؤهّل أكثر منه" للتغلّب على ترامب. وأضاف "أنا أخضع لاختبار إدراكي كل يوم (...) أنا لا أقوم بحملتي الانتخابية فحسب، بل أقود العالم". 

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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