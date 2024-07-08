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القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر

جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة جوية في النيجر
8 يوليو 2024 22:09

سحب الجيش الأميركي جنوده من القاعدة الجوية 101 في النيجر قرب المطار في نيامي عاصمة النيجر قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيرة قرب مدينة "أجاديز" الصحراوية في الأسابيع المقبلة.
وطالبت الحكومة في النيجر، في أبريل الماضي، الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد.
وقالت وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأميركية، في بيان مشترك "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأميركية، تم الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات".
وقال الجنرال في القوات الجوية الأميركية كينيث إيكمان، يوم الجمعة، إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيرة التي تكلفت 100 مليون دولار أميركي بالقرب من "أجاديز" في وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات الإرهابية.
وأضاف إيكمان أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، سيتم على الأرجح في أغسطس المقبل.
وأمهلت حكومة النيجر، الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر المقبل لسحب قواتها من أراضيها.

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المصدر: وكالات
النيجر
الجيش الأميركي
قوات أميركية
انسحاب القوات الأميركية
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