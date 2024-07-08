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أوكرانيا وبولندا توقعان اتفاقا عسكريا

توسك (يمين الصورة) وزيلينسكي يتبادلان وثائق الاتفاق
8 يوليو 2024 22:22

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الاثنين، في العاصمة وارسو اتفاق تعاون في المجال الأمني بين البلدين.
جاء في نص الاتفاق، الذي نشره مكتب رئيس الحكومة البولندية، أن القيمة الإجمالية للمساعدات التي قدمتها بولندا لأوكرانيا "تجاوزت أربعة مليارات يورو".
وأضاف أن بولندا دربت ما مجموعه 22 ألف عنصر من القوات الأوكرانية.
وقال توسك للرئيس الأوكراني، بعد توقيع الاتفاق عشية قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأميركية واشنطن، "يمكنك الاعتماد علينا دائما".
ينص الاتفاق على أن وارسو "ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا طالما تطلب الأمر".
كما ستواصل بولندا الاحتفاظ على أراضيها بالمركز المهم المخصص لتزويد كييف بالأسلحة الغربية، وتشجيع الأوكرانيين على العودة إلى بلادهم للمشاركة في الدفاع عنها، بحسب النص.
ينص الاتفاق كذلك على التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والاستخبارات بالاضافة إلى البنية التحتية للطرق والسكك الحديد بين البلدين.
تعهدت بولندا بدعم كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
ووقعت كييف اتفاقيات مماثلة مع حوالي عشرين دولة غربية.
يزور زيلينسكي بولندا إحدى أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا، قبل التوجه لحضور قمة الأطلسي في واشنطن.
ويعقد قادة الحلف الأطلسي قمة في واشنطن من الثلاثاء حتى الخميس بعد أكثر من عامَين على بدء الأزمة الأوكرانية.
وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكور وصف الأسبوع الماضي الاتفاق على أنه "طويل الأمد حول التعاون في مجال الدفاع".

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المصدر: وكالات
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اتفاق أمني
مساعدات عسكرية
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