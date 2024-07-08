الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الخارجية البريطاني الجديد: نستهدف شراكة أوثق مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
9 يوليو 2024 00:58

لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
بريطانيا تعتزم الإفراج عن مهاجرين غير شرعيين
عالم الموسيقى يسعى إلى خفض بصمته الكربونية

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، إنه يجب على بلاده أن تكون «جارة جيدة» للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تستهدف فيه تحقيق «شراكة أوثق» مع الكتلة الأوروبية.
وانتهز لامي جولته الخارجية الأولى كوزير لخارجية المملكة المتحدة ليوضح لنظرائه في ألمانيا وبولندا والسويد إمكانية «اغتنام الفرصة لإعادة ضبط الأمور» والعمل «معاً بشكل أوثق للتعامل مع التحديات المشتركة»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وحدد لامي الدعم لأوكرانيا وتغير المناخ، إلى جانب العطلات، والتبادل الطلابي، باعتبارها مجالات يمكن التعامل معها بشكل أوثق.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الأعمال جوناثان رينولدز إن عودة حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة على الطاولة كجزء من الجهود المبذولة لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال لامي في مقال نشره في موقع ذا لوكال يوروب: «بصفتي وزير الخارجية البريطاني الجديد، تحت قيادة رئيس وزرائنا كير ستارمر، أؤكد أن هذه الحكومة ستعيد ضبط العلاقات مع أوروبا باعتبارها شريكاً موثوقاً وحليفاً يمكن الاعتماد عليه وجاراً جيد». 

وزير الخارجية البريطاني
بريطانيا
الاتحاد الأوروبي
ديفيد لامي
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء الإقلاع (أرشيفية)
الترفيه
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء إقلاعها
9 يوليو 2024
تصاعد أعمدة الدخان مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يهدد حياة آلاف المرضى في غزة
9 يوليو 2024
بوتين خلال استقباله مودي في موسكو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين
9 يوليو 2024
الرئيس الصيني مرحباً برئيس الوزراء المجري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يدعو إلى «تهيئة الظروف» لحوار بين كييف وموسكو
9 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©