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الرئيس الصيني يدعو إلى «تهيئة الظروف» لحوار بين كييف وموسكو

الرئيس الصيني مرحباً برئيس الوزراء المجري في بكين (أ ف ب)
9 يوليو 2024 00:58

بكين (أ ف ب) 

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الأزمة الأوكرانية
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دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، إلى «تهيئة الظروف» لإجراء «حوار مباشر» بين كييف وموسكو لحل الأزمة، وذلك خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ويقوم أوربان بهذه الزيارة غير المعلنة مسبقاً بعد زيارة لموسكو الجمعة أثارت جدلاً، وبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا.
وأثار «أوربان» الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر، استياء شركائه الأوروبيين الذين يقدمون دعماً ثابتاً لكييف، وقطعوا الجسور مع روسيا منذ بدء الأزمة في فبراير 2022. وأوربان هو الوحيد بين قادة الاتحاد الأوروبي الذي بقي قريباً من الكرملين. وخلال استقباله المسؤول المجري، دعا «شي جينبينغ» إلى «تهيئة الظروف» لإجراء «حوار مباشر» بين أوكرانيا وروسيا، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
وقال شي «فقط عندما تُظهر القوى العظمى طاقة إيجابية بدلاً من الطاقة السلبية، سيشهد هذا الصراع ظهور بصيص أمل في وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن». وأكّد أن الصين والمجر «تتقاسمان» الأفكار نفسها في الجوهر. وثمة توافق بين بكين وبودابست في الملف الأوكراني، إذ يدعو البلدان إلى تسوية سلمية للنزاع مع الحفاظ على علاقاتهما المقربة مع الكرملين.

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