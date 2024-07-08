الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرار آلاف السكان من مدينة غزة

فلسطينيون ينزحون من رفح نحو خان يونس (أرشيفية)
9 يوليو 2024 00:58

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نقص الوقود يهدد حياة آلاف المرضى في غزة
مصر: لن نقبل بوجود بديل لوكالة «الأونروا»

فرّ آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، أمس، بعدما اقتحمها الجيش الإسرائيلي بالدبابات، داعياً إلى إخلاء أحياء إضافية، فيما احتدم القتال مع تواصل القصف.
ومع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها العاشر، تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لهدنة، ومن المقرر إجراء محادثات جديدة في هذا الصدد خلال الأسبوع الجاري في قطر ومصر، وهما دولتان تؤديان دور الوسيط مع الولايات المتحدة. وعلى الأرض، تواصلت المعارك في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر.
وفي شماله، أفاد شهود عيان والدفاع المدني أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت العديد من الأحياء في مدينة غزة خلف وابل من القصف من الطائرات الحربية والمسيّرات، وهو ما دفع الآلاف إلى الفرار مجدداً.
وشاهد مصورو وكالة فرانس برس فلسطينيين يغادرون المكان سيراً على الأقدام وعلى دراجات وعربات تجرها حمير، حاملين أمتعتهم عبر الشوارع المليئة بالركام وتحت أزيز المسيرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى إخلائها.
ودعا الجيش الإسرائيلي، أمس، السكان للتوجه إلى الجنوب، نحو دير البلح، لكن شهود عيان أفادوا بأن النازحين يفضلون التوجه إلى الغرب والشمال.
من جهتها، اعتبرت الفصائل الفلسطينية، أن «تصعيد الجيش الإسرائيلي عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف هو إمعان في الحرب المتواصلة ضد الفلسطينين في قطاع غزة».
وأعلن الدفاع المدني في غزة «تلقي بلاغات بوجود عشرات القتلى، والمصابين» مشيراً إلى أن طواقمه لا تستطيع الوصول إليهم «في ظل القصف العنيف»، مشيراً إلى أن «قوات الاحتلال تحاصر عشرات العائلات».

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء الإقلاع (أرشيفية)
الترفيه
فقدان عجلة رئيسية من طائرة أثناء إقلاعها
9 يوليو 2024
تصاعد أعمدة الدخان مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يهدد حياة آلاف المرضى في غزة
9 يوليو 2024
بوتين خلال استقباله مودي في موسكو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين
9 يوليو 2024
الرئيس الصيني مرحباً برئيس الوزراء المجري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يدعو إلى «تهيئة الظروف» لحوار بين كييف وموسكو
9 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©