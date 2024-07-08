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قتلى في قصف مدفعي على روسيا

آثار قصف على بيلغورود (أرشيفية)
9 يوليو 2024 00:39

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، الاثنين، إن ثلاثة مدنيين قُتلوا وأصيب عدة أشخاص آخرين في قصف مدفعي أوكراني على قرية في المنطقة.
وأوضح غلادكوف أن رجلا في قرية "نيكولسكوي" لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فيما توفي اثنان في مستشفى قريب. 
وقتل 36 مدنيا على الأقلّ وأصيب العشرات في هجمات استهدفت مدنا، في وقت سابق الاثنين، حسبما قالت السلطات الأوكرانية.
وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد.
وقالت إدارة الطوارئ إن 21 شخصا قتلوا في العاصمة كييف وأصيب 65 آخرون في هجوم بالصواريخ وضربة أخرى جاءت بعده بساعتين.
وأضافت أن سبعة من القتلى سقطوا بعد أن أصاب حطام أحد الصواريخ مستشفى في كييف.
وذكرت الإدارة أنه تأكد مقتل 11 شخصا في "كريفي ريه" وإصابة 47 آخرين. 
وقال حاكم المنطقة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في بلدة "بوكروفسك" بشرق البلاد، حيث أصابت صواريخ منشأة صناعية. وقال مسؤولون إن شخصا قتل أيضا في مدينة دنيبرو.

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المصدر: وكالات
بيلغورود
بيلجورود
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