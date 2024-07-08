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مودي يجري مباحثات مع بوتين

بوتين يستقبل مودي قي مقر إقامته قرب موسكو
9 يوليو 2024 00:55

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مساء الاثنين، مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب العاصمة موسكو.
وعقد مودي، الذي باشر في يونيو الماضي ولايته الثالثة على رأس حكومة ائتلافية، لقاء مع بوتين على أن يجتمع الرجلان أيضًا الثلاثاء لإجراء محادثات موسعة، قبل أن يواصل رحلته إلى فيينا.
وعرض التلفزيون الروسي صوراً لهما وهما يتناولان الشاي في مقر إقامة بوتين في "نوفو أوغاريوفو"، بالقرب من موسكو.
وقال الرئيس الروسي "لديك أفكارك الخاصة، وأنت شخص نشيط وممتلئ حيوية، وتعرف كيف تحقق نتائج لصالح الهند والشعب الهندي".
وشكر مودي بوتين على ما خصه به من حفاوة وقال "أتطلع إلى محادثات الغد التي ستسهم بالتأكيد في تعزيز علاقات الصداقة بين الهند وروسيا".
وبحسب الكرملين (الرئاسة الروسية)، سيبحث مودي مع الرئيس بوتين "تطور العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديا، فضلا عن مسائل دولية".

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المصدر: وكالات
ناريندرا مودي
فلاديمير بوتين
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