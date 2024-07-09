العاصفة "بيريل" تجتاح ولاية تكساس وتخلف قتلى وأضراراً

لقي أربعة أشخاص حتفهم في ولاية تكساس الأميركية مع استمرار العاصفة الاستوائية بيريل في التحرك عبر الولاية، حسبما قال عمدة هيوستن يوم أمس الإثنين، بينما لا يزال الملايين من دون كهرباء.

وذكرت الشركة المشغلة للكهرباء، أن الانقطاع من المحتمل أن يستغرق عدة أيام لاستعادة مصدر الطاقة، لافتة إلى أن حوالي من 2 إلى 3 ملايين أسرة تأثرت بالانقطاع.ووصل "بيريل" إلى اليابسة كإعصار بالقرب من بلدة ماتاجوردا في تكساس على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب هيوستن صباح أمس لكنه فقد قوته منذ ذلك الحين.

وأصدر المركز الوطني الأميركي للأعاصير تحذيرات لأجزاء من تكساس ولويزيانا من مزيد من الأعاصير والفيضانات المفاجئة والرياح القوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هناك خطرا مستمرا من هبوب عواصف تهدد الحياة على طول ساحل الخليج، وتوقعوا استمرار تحرك "بيريل" في اتجاه الشمال الشرقي خلال الأيام المقبلة بينما يضعف أكثر.