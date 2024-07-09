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إصلاح تصدع سد في ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

إصلاح تصدع سد في ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين
9 يوليو 2024 11:14

نجح أفراد الإنقاذ الصينين، أمس، في علاج تصدع بطول 226 متراً في سد في ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في مدينة يويهيانغ بمقاطعة هونان وسط الصين، وفقاً للسلطات المحلية في المقاطعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن مياه الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث تصدع بالسد في بحيرة دونغتينغ، وتم إجلاء ما لا يقل عن 7000 من سكان المنطقة منذ حدوث التصدع بعد ظهر يوم الجمعة.

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ووفقا لمركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في يويهيانغ، سيؤدي الإصلاح إلى تسريع الصرف، وإعادة الإعمار بعد الكارثة، وتخفيف الضغط على خط الدفاع الثاني، وهو سد بطول 14.3 كيلومتر يقع على بعد كيلومترين تقريبا خلف السد. 

 

 

 

المصدر: وام
السدود
الصين
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