الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات في بنجلاديش تتسبب في نزوح الآلاف

أرشيفية
9 يوليو 2024 15:10

قالت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في بنجلاديش اليوم الثلاثاء إن فيضانات جرفت منازل وتسببت في إغلاق مدارس وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف، بينما من المتوقع أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تفاقم الوضع.
وذكرت الوزارة أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى الملاجئ الحكومية وجرى تشكيل أكثر من 600 فريق طبي لعلاج ضحايا الفيضانات.
وقال لياكاث علي رئيس برنامج تغير المناخ في وكالة براك للتنمية "اعتاد سكان بنجلاديش على الفيضانات، لكن المياه ترتفع بسرعة كبيرة جدا في المناطق المنخفضة، مما يضطر الناس إلى اللجوء".
وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في البلاد هطول المزيد من الأمطار على المناطق الوسطى والجنوبية، لكنه توقع أيضا تراجع منسوب مياه نهر براهمابوترا في الأيام القليلة المقبلة.
وتسببت الأمطار الموسمية، التي تبدأ عادة في نهاية مايو، في حدوث فيضانات واسعة النطاق في الهند وبنجلاديش المجاورة في السنوات القليلة الماضية.

أخبار ذات صلة
فيضانات بشرق التشيك وأضرار مادية كبيرة
وفيات واضطراب حركة الطيران في الهند جراء أمطار غزيرة
المصدر: وكالات
بنجلاديش
أمطار غزيرة
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
«خزانة الحكمة» في مركز مليحة للآثار تعزز التجارب الثقافية للزوار
التعليم والمعرفة
«خزانة الحكمة» في مركز مليحة للآثار تعزز التجارب الثقافية للزوار
اليوم 16:17
«التربية» تطلق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الخارجية
علوم الدار
«التربية» تطلق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الخارجية
اليوم 16:11
بطلة سوريا في تحدي القراءة العربي: التعلم وشغف المعرفة أساس النهضة الحضارية
علوم الدار
بطلة سوريا في تحدي القراءة العربي: التعلم وشغف المعرفة أساس النهضة الحضارية
اليوم 16:04
إقبال كبير على فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
إقبال كبير على فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©