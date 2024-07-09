شولتس يؤكد استمرار الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل

قبل مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في الولايات المتحدة الأميركية، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل.

وقال شولتس في برلين، اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته لحضور القمة في العاصمة الأميركية واشنطن: «ومن الجيد أننا عززنا ذلك في الأيام الأخيرة برسالة واضحة تماماً مفادها أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً».

وأشار السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى شحنات الأسلحة والمبادرة المشتركة للدول الصناعية السبع الكبرى. وكانت دول محموعة السبع اتفقت خلال القمة التي عقدتها مؤخراً في إيطاليا على تمويل حزمة قروض لأوكرانيا بقيمة حوالي 50 مليار دولار أميركي (حوالي 47 مليار يورو) سيتم سدادها عن طريق فوائد الأصول الحكومية الروسية المجمدة.