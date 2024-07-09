الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العثور على جثة متسلق في البيرو بعد 22 عاماً

العثور على جثة متسلق في البيرو بعد 22 عاماً
9 يوليو 2024 18:22

أعلنت شرطة البيرو الاثنين العثور على جثة متسلق جبال أميركي فُقد أثره قبل 22 عاماً أثناء تسلقه قمة تغطيها الثلوج، وهي محفوظة جيداً، وذلك إثر ذوبان الجليد عنها بفعل التغير المناخي.
وقد جرى الإبلاغ عن فقدان وليام ستامفل في يونيو 2002، وكان يبلغ حينها 59 عاماً، عقب انهيار جليدي على جبل هواسكاران، البالغ علوه أكثر من 6700 متر. ولم تنجح جهود البحث والإنقاذ عندها في تحديد موقعه.
وقالت شرطة البيرو إن رفاته ظهر أخيراً بسبب ذوبان الجليد في سلسلة جبال كوردييرا بلانكا في جبال الأنديس.
وأظهرت صور وزعتها الشرطة أن جثة ستامفل، وكذلك ملابسه وأحذيته، كانت محفوظة جيداً بسبب البرد.
وعُثر على جواز سفره بين مقتنياته، ما سمح للشرطة بالتعرف على صاحب الجثة.
وتُعدّ جبال شمال شرق البيرو، والتي تضم قمماً معروفة بينها هواسكاران وكاشان، وجهة مفضلة لدى متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم.

 

المصدر: آ ف ب
متسلق
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ويؤكد فخره واعتزازه بتفوقهم وإنجازهم
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ويؤكد فخره واعتزازه بتفوقهم وإنجازهم
اليوم 19:15
رئيس الدولة يستقبل الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «نافس»
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «نافس»
اليوم 19:11
موراتا يعود إلى الدوري الإيطالي
الرياضة
موراتا يعود إلى الدوري الإيطالي
اليوم 18:57
مباراة إنجلترا وهولندا ليست «عالية الخطورة»
الرياضة
مباراة إنجلترا وهولندا ليست «عالية الخطورة»
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©