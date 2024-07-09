الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العثور على جثث 7 مهاجرين قبالة السواحل التركية

العثور على جثث 7 مهاجرين قبالة السواحل التركية
9 يوليو 2024 18:39

 ذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن خفر السواحل عثر، اليوم الثلاثاء، على جثث سبعة مهاجرين على الأقل في جزيرة قبالة بلدة تشيشمي الساحلية بغرب تركيا، مضيفاً أن عمليات البحث مستمرة عن شخص مفقود.وقال يرلي قايا على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن خفر السواحل التركي وصل إلى مكان الواقعة بعد أن أطلق زورق صيد في المنطقة نداء استغاثة الساعة في الساعة 10:47 صباحاً بالتوقيت المحلي (0747 بتوقيت جرينتش)، وتسنى إنقاذ 19 مهاجراً.
وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة، بمشاركة طائرة هليكوبتر وأربع سفن تابعة لخفر السواحل وفريق غوص. 

أخبار ذات صلة
العثور على 14 جثة أخرى قبالة الساحل الإيطالي
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
المصدر: رويترز
غرق قارب
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ويؤكد فخره واعتزازه بتفوقهم وإنجازهم
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ويؤكد فخره واعتزازه بتفوقهم وإنجازهم
اليوم 19:15
رئيس الدولة يستقبل الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «نافس»
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «نافس»
اليوم 19:11
موراتا يعود إلى الدوري الإيطالي
الرياضة
موراتا يعود إلى الدوري الإيطالي
اليوم 18:57
مباراة إنجلترا وهولندا ليست «عالية الخطورة»
الرياضة
مباراة إنجلترا وهولندا ليست «عالية الخطورة»
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©