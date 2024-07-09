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خبراء أمميون: المجاعة تنتشر في أنحاء قطاع غزة

أطفال ينتظرن الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (أرشيفية)
10 يوليو 2024 00:57

جنيف (الاتحاد)

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قالت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة، أمس، إن زيادة عدد الوفيات مؤخراً بين الأطفال بسبب سوء التغذية في قطاع غزة تشير إلى انتشار المجاعة في أنحاء القطاع.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن 33 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، معظمهم في المناطق الشمالية التي ظلت حتى وقت قريب تتعرض لأعنف قصف في الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت المجموعة المؤلفة من 11 خبيراً في بيان إلى وفاة ثلاثة أطفال أعمارهم 13 سنة و9 سنوات و6 أشهر بسبب سوء التغذية في خان يونس جنوب القطاع ودير البلح في وسط غزة منذ نهاية مايو.

غزة
فلسطين
إسرائيل
مجاعة
الأمم المتحدة
حقوق الإنسان
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