«الصحة العالمية»: لا مكان آمنٌ في غزة وأوامر الإخلاء تعوق إسعاف المصابين

غزة (الاتحاد)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا مكان آمنٌ في غزة، وإن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعوق إسعاف المصابين.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، أن «مستشفى الأهلي (المعمداني) ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة، وتم إجلاء المرضى أو تمت إحالتهم إلى مستشفى كمال عدوان ومستشفى الإندونيسي اللذين يعانيان نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية».

وأشار إلى أن مستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وتابع «يقع مستشفى (الحلو) ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء، ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ويقع مستشفيا الصحابة والشفاء على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن، كما توجد 6 نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء». وأردف: «يمكن ألا تعمل هذه المستشفيات والمرافق الطبية الرئيسية بشكل سريع بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها أو عرقلة الوصول إليها».