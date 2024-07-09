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الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج جميع نقاطنا الطبية عن الخدمة

فلسطينية ونجلها يبكيان أحد أفراد عائلتهما الذي قتل في مخيم النواصي بخان يونس (أرشيفية)
10 يوليو 2024 00:58

غزة (الاتحاد)

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس،  خروج جميع النقاط الطبية وعيادات الطوارئ التابعة له عن الخدمة في محافظة غزة. 
وقال الهلال الأحمر إن ذلك جاء بسبب إجراءات الإخلاء القسري التي يتخذها الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق المحافظة التي تتواجد بها هذه النقاط والعيادات الطبية. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئياً، وتواجه نقصاً حاداً في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، ما يجعل العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، أخرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

الهلال الأحمر الفلسطيني
فلسطين
إسرائيل
غزة
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