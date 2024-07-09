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رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله

رئيس الوزراء السلوفاكي يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
9 يوليو 2024 23:18

 عاد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، لمزاولة مهام عمله بعد نحو شهرين من محاولة فاشلة لاغتياله. وشارك فيكو اليساري الشعبوي في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في براتيسلافا.
 وبحسب بيان، قال السياسي إنه يعود لوتيرة عمله ببطء ويأمل في يكون قادراً على أداء دوره بشكل كامل مجدداً قريباً. وزار فيكو مزرعة بالفعل أمس الاثنين ليتفقد المحصول. 
واتكأ على عصا خلال الزيارة. وخاطب فيكو «وسائل الإعلام التقدمية والليبرالية» والمعارضة عبر حسابه على موقع فيسبوك في منشور جاء فيه: «أعتذر عن نجاتي، لكنني قد عدت».

 

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