تحذير أممي من انتشار الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية

نيروبي (د ب أ)

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، من «خطر حقيقي للغاية» يتمثل في احتمال انتشار الصراع في مناطق شرقي البلاد. وأشارت كيتا، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، أمس، إلى توسع المكاسب الإقليمية التي حققتها حركة «23 مارس» المسلحة في محافظة شمال كيفو شرقي الكونغو. وهو ما أشار إليه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، في مناقشة حول الوضع الأمني على الأراضي الكونغولية. ويعد شرق الكونغو الغني بالموارد، ومحافظة شمال كيفو على وجه الخصوص، مسرحاً للصراعات المسلحة منذ 30 عاماً.