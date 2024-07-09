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ارتياح تونسي ليبي لاستئناف نشاط «رأس جدير»

معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية)
10 يوليو 2024 00:57

تونس (الاتحاد)

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أعرب رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، عن ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر «رأس جدير» الحدودي في جنوب تونس. وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية بين الحشاني والدبيبة. 
وبدورها أوضحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، أن الدبيبة والحشاني تناولا الحديث عن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
ويعد معبر «رأس جدير» الذي بقي مغلقاً لما يزيد على ثلاثة أشهر وأعيد فتحه مطلع يوليو الجاري، شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين تونس وليبيا وممراً رئيسياً للمسافرين بين البلدين. 

 

تونس
ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
حكومة الوحدة الوطنية
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