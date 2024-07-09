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زيلينسكي يصل إلى قمة حلف الناتو في واشنطن

زيلينسكي يصل إلى قمة حلف الناتو في واشنطن
10 يوليو 2024 00:38

وضع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إكليلا من الزهور على نصب تذكاري في واشنطن لضحايا المجاعة الأوكرانية في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك قبيل اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدينة.
 وسافر زيلينسكي مع زوجته أولينا، حسبما قالت قناة «فريدوم» وهي قناة تلفزيونية أوكرانية رسمية للأوكرانيين في الخارج. كما ألتقى أفراد الجالية الأوكرانية. 
ويأمل الرئيس الأوكراني في أن يوضح اجتماع قادة دول حلف شمال الناتو الـ32، ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، آفاق عضوية بلاده في الحلف وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا . ومنذ عام 2019، أدرجت أوكرانيا طموحات الحصول على عضوية الناتو في دستورها الوطني، إلا أن كل الدول الأعضاء الحاليين في الحلف يجب أن توافق بالإجماع قبل أن يحدث هذا. 

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