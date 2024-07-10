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القضاء العراقي يصدر حكماً بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي

موضوعية
10 يوليو 2024 12:37

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، قراراً بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش بـ"جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها".

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وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي  اليوم، إن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكما بالإعدام بحق زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها  باحتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى". وذكر المجلس أن "الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام  قانون مكافحة الإرهاب وقانون الناجيات الأيزيديات".

المصدر: د ب أ
العراق
الإعدام
محكمة
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