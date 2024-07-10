شولتس: دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي «خطوة كبيرة»

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم الحالي لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بأنه «خطوة كبيرة».

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العاصمة الأميركية واشنطن، وعد شولتس أوكرانيا في الوقت نفسه بتزويدها بأنظمة إضافية.

وقبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال شولتس اليوم الأربعاء: «من وجهة نظري، هذه العملية لم تكتمل بعد».

وفي بداية قمة «الناتو»، كانت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرون تعهدوا بتقديم خمسة أنظمة للدفاع عن أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا طلبت في أبريل الماضي سبعة أنظمة إضافية، مما يعني أن الحاجة لم تتم تلبيتها بعد. وقدمت ألمانيا لأوكرانيا بالفعل ثلاثة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت، وكانت تعول على أن تتبعها دول أخرى في «الناتو».

وقال شولتس: «قامت ألمانيا بخطوة كبيرة للتشجيع على ذلك، وإقناع آخرين بأن هذا الأمر ضروري». وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه يمكنه القول بثقة: «لولا أن ألمانيا أخذت زمام المبادرة، ما كان لهذه الخطوة أن تتم الآن».

وأكد شولتس أيضاً أنه يعتبر أن النص على توفير أفق مستقبلي لانضمام أوكرانيا لـ«الناتو»، كما هو محدد في بيان مشترك للدول الـ 32 الأعضاء في «الناتو»، أمر كاف.

