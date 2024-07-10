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مقتل إرهابيين اثنين في الجزائر

أرشيفية
11 يوليو 2024 01:02

الجزائر (الاتحاد)

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قضى الجيش الجزائري على إرهابيين اثنين وحجز ما كان بحوزتهما من أسلحة، وأوقف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في مدينة «خنشلة» شمال شرق البلاد.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن وحدات أخرى من الجيش تمكنت من إيقاف 187 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا بصدد العبور نحو السواحل الأوروبية.
ويوم السبت الماضي قالت وزارة الدفاع إن قواتها تمكنت من تحييد 30 إرهابياً خلال عمليات متفرقة في النصف الأول من العام الجاري، كما كشفت عن توقيف 223 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الفترة نفسها، إضافة إلى تدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع ضبط 26 قطعة سلاح ناري، و23 قنبلة تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
الجيش الجزائري
الجزائر
وزارة الدفاع الجزائرية
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