الجيش الصومالي يدمر أوكاراً لـ«الشباب» جنوب البلاد

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، تدمير قواعد لحركة «الشباب» الإرهابية في محافظة «شبيلى السفلى» جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الملازم أبوبكر معلم، أن العملية العسكرية التي شنها الجيش استهدفت فلول الميليشيات الإرهابية في مدينتي «أوديجلي» و«بريري» ومناطق أخرى مجاورة لهما.

ودعا المتحدث سكان محافظة «شبيلى السفلى» إلى التعاون والعمل مع الجيش للقضاء على العناصر الإرهابية الرافضة للسلام والاستقرار والتي تعيق التقدم والازدهار.

وكانت القوات المسلحة الصومالية أعلنت، أمس الأول، مقتل عدد كبير من عناصر حركة «الشباب» وذلك في منطقة «كام جرون» التابعة لمحافظة «جوبا السفلى».

ووفق الوكالة الصومالية، أسفرت العملية التي نفذها الجيش الوطني عن تدمير مواقع تابعة لميليشيات «الشباب» والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة.

وأشارت إلى أن «القوات المسلحة كبدت العدو الإرهابي خسائر فادحة في عدد من المناطق التي استعادت السيطرة عليها بعد إطلاق عمليات عسكرية موسعة ضد ميليشيات الشباب التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد وترويع المدنيين».

ومنذ سنوات، تخوض الحكومة الصومالية حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004 وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطردت القوات الحكومية مسلحي الحركة من المدن الرئيسة عامي 2011 و2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.