مصر: دعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة «الساحل والصحراء»

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، اهتمام بلاده باستقرار وأمن منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عبد العاطي بالمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من المجالات المهمة ذات الأولوية بالنسبة لمصر، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن ذلك يكون من خلال التركيز على محور بناء القدرات ومكافحة الفكر المتطرف وعمليات التجنيد على شبكة الإنترنت، وتقديم الدعم في تطوير ووضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأعرب عن اهتمام مصر بتدشين شراكات جديدة من خلال بحث إمكانية وسبل تعاون المكاتب الإقليمية للمنظمة في أفريقيا مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبها، أشارت والي إلى اعتزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاستمرار في تقديم جميع سبل الدعم في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

واستعرضت والي أهم مجالات التعاون المشتركة القائمة، وعلى رأسها مكافحة المخدرات والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والجرائم المالية.