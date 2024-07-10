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مصير عشرات الركاب مجهول بعد اندلاع حريق في عبارة بإسبانيا

مصير عشرات الركاب مجهول بعد اندلاع حريق في عبارة بإسبانيا
10 يوليو 2024 22:56

 بعد يومين من اندلاع حريق في عبارة متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، ما زال ينتظر عدد كبير من بين 350 راكباً متضررين، مركباتهم وأمتعتهم. وأبحرت العبارة «تاناسيا»، التي تحمل سيارات من فالنسيا مساء يوم الأحد الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى مايوركا صباح الاثنين، غير أن حريقاً اندلع في غرفة المحرك في منتصف الرحلة تقريباً، حسبما قالت شركة الشحن الإيطالية «جي ان في» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
 ولم يصب أي شخص في الحريق الذي اندلع بعد منتصف الليل بوقف قصير. تم نقل رجال إطفاء محترفين بواسطة مروحية للمساعدة وتم احتواء الحريق. ورغم ذلك لم يصل معظم الركاب، ومنهم العديد من سائقي الشاحنات الذين كانوا مسافرين للعمل، إلى الجزيرة الإسبانية السياحية.
 وتم إجلاؤهم وإعادتهم إلى فالنسيا أمس الأول الاثنين من خلال قطر العبارة المتضررة، التي تحمل سيارات الركاب وأمتعتهم إلى هناك أيضاً. 
وذكرت شركة «جي إن في»، اليوم الأربعاء، أنها تأمل في أن تتمكن من إطلاع الركاب على مستجدات بشأن سياراتهم ومتعلقاتهم في الساعات المقبلة. وذكرت وسائل إعلام إسبانية، إن «جي إن في» وفرت للركاب إقامة في فنادق. 
ورغم ذلك، بحسب صحيفة «أولتيما أورا» ووسائل إعلام أخرى في مايوركا، قرر بعض الركاب عدم انتظار «جي إن في» لنقلهم إلى الجزيرة وسافروا إلى مايوركا بمفردهم. وألغى البعض الآخر عطلته. ولم ترد «جي إن في» على استفسار عن عدد الركاب الذين كانوا على متن العبارة وظلوا عالقين في فالنسيا. 

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