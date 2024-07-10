العثور على مستوطنة عمرها 2200 عام جنوب موسكو

عثر علماء الآثار على أطلال مستوطنة قديمة مفقودة، يزيد عمرها على 2200 عام جنوب العاصمة الروسية «موسكو».

وتقع المستوطنة القديمة التي تعود للقرنين الثالث والرابع قبل الميلاد وترجع إلى العصر الحديدي المبكر، على الضفة اليمنى لنهر سوخايا فورونكا بالقرب من مدينة تولا الروسية وتبلغ مساحتها (55 × 25 متراً) ومحاطة بتحصينات مثيرة للإعجاب لا تزال محتفظة بشكلها حتى الآن، وتتكون من ثلاثة أسوار ترابية ارتفاعها حوالي 2 متر، وثلاثة خنادق يصل عمقها إلى 1.5 متر.

وعثر علماء الآثار في هذه المستوطنة على قطعة نقود نحاسية وزنها 1.98 غ سكت في بانتيكابايوم في 275 - 245 قبل الميلاد.