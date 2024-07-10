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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
11 يوليو 2024 01:02

القدس (الاتحاد)

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اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ترافق ذلك مع تشديدات عسكرية على أبواب الأقصى والبلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين للأماكن المقدسة.
من جهة أخرى، وثّقت مؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية، هدم وتدمير الجيش الإسرائيلي لنحو 300 منزل بشكل كلي و1200 منزل بشكل جزئي في مخيم «نور شمس» في الضفة الغربية، خلال الاجتياحات المتكررة للمخيم.
وأفادت لجنة خدمات مخيم «نور شمس» أن الجيش الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية والشوارع والمنشآت العامة.

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى المبارك
اقتحام المسجد الأقصى
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