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الأردن: تهجير الفلسطينيين خط أحمر

فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
11 يوليو 2024 01:02

عمّان (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن تهجير الفلسطينيين داخل أراضيهم وخارجها «خط أحمر» بالنسبة لعمّان ومصر.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة: «نحن الآن بمواجهة أوضاع تزداد سوءاً في غزة، ونؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف العدوان».
وبين أنه «لا مبرر لبقاء العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة وتنفيذ القانون الدولي».
وأكد على أن «مسألة تهجير الفلسطينيين خط أحمر للأردن ومصر ولا نقبل بذلك خارج أراضيهم وداخلها».
ولفت إلى وقوف بلاده إلى جانب مصر في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتبر أن «إسرائيل تسعى إلى تصفية وكالة الأونروا وإلغاء قضية اللاجئين».
وشدد على أن «الأردن يرفض أي مقاربة لما يسمى باليوم التالي للحرب لا يأخذ بعين الاعتبار أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
من جهته، قال عبد العاطي: «مستمرون بالضغط من أجل التحرك بجدية لوقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة».
وأضاف: «نرفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير الفلسطينيين تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية».
كما أكد على رفض بلاده السيطرة الإسرائيلية الكاملة على معبر رفح وعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

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