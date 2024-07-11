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مقتل 38 شخصاً بصواعق البرق في الهند

أرشيفية
11 يوليو 2024 13:33

لقي 38 شخصا على الاقل حتفهم في حوادث منفصلة وقعت خلال يوم واحد بسبب صواعق البرق بولاية أوتار براديش الواقعة غربي الهند أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الخميس. وتم الإبلاغ عن حالات الوفاة في الوقت الذي تواجه فيه الولاية ذات الكثافة السكانية العالية، وقوع فيضانات، ما أدى إلى توقف سير الحياة الطبيعية.

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وجاءت مدينة "براتابجاره" في المركز الاول من حيث أكبر عدد من الوفيات إثر التعرض لصواعق البرق بعد أن سجلت وقوع 11 حالة وفاة، تليها "سلطانبور" (سبع حالات)، ثم "تشاندولي" (ست حالات)، و"ماينبوري" (خمس حالات)، ثم "براياجراج" (أربع حالات)، بالاضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من مدن "أورايا" و"ديوريا" و"هاثراس" و"فاراناسي" و"سيدهارثناجار". كما أصيب عشرات الأشخاص في هذه المناطق بحروق. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية استمرار هطول الأمطار على نطاق واسع في أوتار براديش والولايات المجاورة لها والأقاليم الاتحادية، على مدار الخمسة أيام المقبلة.

المصدر: وكالات
الهند
البرق
فيضانات
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