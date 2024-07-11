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قتلى جراء أمطار غزيرة في الصين

أرشيفية
11 يوليو 2024 15:42

لقي ستة أشخاص حتفهم في جنوب غرب الصين في حوادث جراء أمطار غزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس، بينما تشهد البلاد أحوالا جوية قاسية هذا الصيف. 
وهطلت أمطار غزيرة على مقاطعة ديانجيانغ، بالقرب من مدينة تشونغتشينغ الكبرى، من مساء الأربعاء إلى صباح الخميس، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مسؤولين محليين. 
ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن مكتب مكافحة الفيضانات بالمقاطعة تأكيده مقتل أربعة أشخاص في "كوارث جيولوجية"، وغرق اثنين آخرين الخميس. 
وأفادت "شينخوا" بأن شخصا قضى بعد انهيار منزل وأن ثلاثة آخرين على الأقل علقوا في انهيار أرضي. 
وتضرر نحو 7 آلاف شخص جراء الأمطار الغزيرة، وصدرت أوامر بإجلاء 170 منهم، بحسب المصدر نفسه.
وسُجّل سقوط أكثر من 254 ملم من الأمطار في أجزاء من المقاطعة، وهو أعلى مستوى مسجّل منذ بدء تسجيل البيانات. 
وتشهد الصين هذا الموسم صيفا يتسم بأحوال جوية قصوى، مع هطول أمطار غزيرة في شرقها وجنوبها، وموجات حر متكررة في معظم أنحاء شمال البلاد. 

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المصدر: وكالات
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