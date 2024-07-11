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ميدفيديف يرد على وعد قدمه الناتو لأوكرانيا

دميتري ميدفيديف
11 يوليو 2024 18:06

ندد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، بوعد قطعه حلف شمال الأطلسي خلال قمة له بمنح العضوية لأوكرانيا.
وقال ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، إن روسيا ينبغي أن تعمل على "اختفاء" أوكرانيا والحلف العسكري الغربي.
وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقل ميدفيديف باللغة الإنجليزية اقتباسا من إعلان الحلف خلال القمة المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع جاء فيه "سنواصل دعم (أوكرانيا) في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو الاندماج الكامل على الصعيدين الأوروبي والأطلسي، بما في ذلك نيل عضوية الحلف".
ثم كتب ميدفيديف بالروسية "الاستنتاج واضح. يجب علينا أن نفعل كل شيء حتى ينتهي "مسار أوكرانيا الذي لا رجعة فيه" إلى حلف شمال الأطلسي إما باختفاء أوكرانيا أو اختفاء الحلف. أو حتى الأفضل اختفاء كليهما".
وتولى ميدفيديف الرئاسة الروسية بين عامي 2008 و2012.

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المصدر: آ ف ب
ديمتري ميدفيديف
أوكرانيا
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