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إنقاذ 76 من عمال المناجم بعد هزة أرضية في بولندا

إنقاذ 76 من عمال المناجم بعد هزة أرضية في بولندا
11 يوليو 2024 19:22

 قالت شركة بي.جي.جي المالكة لمنجم في بولندا إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 76 من عمال المناجم بعد هزة أرضية أثرت على فتحة منجم في جنوب البلاد، لكن اثنين من العمال ما زالا محاصرين في جوف الأرض.
وأضافت الشركة أنه تم تحديد مكان أحد العاملين اللذين ما زالا داخل المنجم وأن أفراد إنقاذ من بين 11 فريق بحث يحاولون الوصول إليه.
وقال ليسيك بيتراسيك، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون إنه من بين 76 تم إخراجهم من باطن الأرض، نُقل 17 إلى مستشفيات قريبة، أحدهم مصاب بجروح خطيرة.
وقالت المتحدثة باسم الشركة، ألكسندرا ويسوكا سيمبيجا، في وقت سابق، إن الهزة الأرضية وقعت نحو الساعة 0600 بتوقيت جرينتش على عمق 1200 متر تحت الأرض في منجم ريدولتوي.

 

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المصدر: رويترز
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