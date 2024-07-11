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أردوغان يعلّق على احتمال صراع مباشر بين الناتو وروسيا

أردوغان يشارك في قمة حلف الناتو في واشنطن
11 يوليو 2024 19:48

أردوغان يعلّق على احتمال صراع مباشر بين الناتو وروسيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن احتمال نشوب "صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق"، وفق تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وقال أردوغان، الموجود في واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن "احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مقلق بلا شك".
وأضاف "يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة".
وقرر حلف شمال الأطلسي، الذي يختتم اجتماعاته مساء الخميس في العاصمة الأميركية بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعزيز مساعدته لأوكرانيا بإرسال مقاتلات وبطاريات مضادة للطائرات.
تحاول أنقرة البقاء على مسافة متساوية من موسكو وكييف منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وقال أردوغان، العام الماضي، أن أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكدا اليوم الخميس أهمية الحلف كمنظمة دولية.

المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
رجب طيب إردوغان
الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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