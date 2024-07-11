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الكرملين: روسيا تدرس "تدابير" لاحتواء "تهديد خطر" من الناتو

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
11 يوليو 2024 19:56

تدرس روسيا "تدابير" لاحتواء ما سماه "التهديد الخطر" الذي يمثله حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية نقلا عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس.
وأضاف بيسكوف أن الناتو، الذي يختتم قمته في واشنطن الخميس، أصبح الآن "منخرطا بشكل كامل في الصراع في أوكرانيا".
وتابع "نحن مضطرون لتحليل القرارات التي اتخذت (في قمة واشنطن الأربعاء) والمناقشات التي جرت، ولتحليل نص الإعلان الذي تم تبنيه بدقة".
وأضاف "هذا تهديد خطر جدا للأمن القومي سيجبرنا على اتخاذ إجراءات مدروسة ومنسّقة وفعالة لاحتواء الناتو"، من دون تقديم تفاصيل حول موعد تنفيذها ولا طبيعتها.
وأكد بيسكوف "نلاحظ أن خصومنا في أوروبا وفي الولايات المتحدة ليسوا مناصرين للحوار".
وتابع أن "هذا التحالف هو أداة للمواجهة وليس للسلام والأمن".
والأربعاء، عزّز حلف شمال الأطلسي دعمه لأوكرانيا بالتزامات عسكرية ومالية، كما أعلن أن أوكرانيا تسير في "مسار لا رجعة فيه" نحو الانضمام إلى الناتو.

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المصدر: وكالات
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