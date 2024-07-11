شولتس يبرر نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في بلاده

رحّب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، معتبراً أنّها وسيلة لـ"ضمان السلام".

وقال شولتس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأميركية واشنطن "هذا جزء من الردع ويضمن السلام. إنّه قرار ضروري ومهم اتُخذ في الوقت المناسب".

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستنشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتباراً من العام 2026، ممّا يفتح المجال أمام شنّ ضربات على مسافة أبعد ممّا تسمح به المنظومات الأميركية المتمركزة حالياً في أوروبا.

تشمل هذه الأسلحة خصوصاً صواريخ "اس ام-6" وصواريخ أرض جو بعيدة المدى ومتعدّدة الاستخدام وصواريخ "توماهوك"، إضافة إلى صواريخ فرط صوتية وهي قيد التطوير.