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قادة دول سابقون يطالبون بفرض ضريبة على الثروات الكبيرة

أعلام دول مجموعة العشرين
11 يوليو 2024 21:53

دعا عدد من رؤساء الدول والحكومات السابقين، قادة مجموعة الدول العشرين إلى تأييد مقترح لفرض حد أدنى من ضريبة الثروة على كبار الأثرياء في العالم.
وقالت مجموعة قادة الدول السابقين، في خطاب نشر اليوم الخميس، إن "فرض ضريبة  على الثروات الطائلة يحظى بدعم شعبي  في مختلف أنحاء العالم وعلى مدى الطيف السياسي كله، بما في ذلك بين الأثرياء أنفسهم". وأضاف الخطاب أن "قيام مجموعة العشرين بدور القيادة كان حيويا لتأمين الوصول إلى اتفاق عالمي على حد أدنى لضريبة الشركات. والآن، حان الوقت للقيام بنفس الدور بالنسبة للضريبة على كبار الأثرياء".
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الخطاب نشره نادي مدريد، وهو منتدى لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات السابقين، ومنظمة أوكسفام غير الحكومية.
وقع على الخطاب 19 رئيس دولة وحكومة بينهم ستيفان لوفن رئيس وزراء السويد السابق ونظيره الكندي السابق كيم كامبل وهان سيونج سو رئيس وزراء كوريا الجنوبية سابقا.
يأتي هذا الخطاب قبل بدء وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم الدوري يومي 25 و26 يوليو الحالي، حيث سيناقشون فكرة فرض ضريبة بنسبة 2% على مليارديرات العالم والتي طرحها المفكر الاقتصادي الفرنسي غابريل زوكمان.
وقال القادة السابقون إنه يمكن استخدام حصيلة هذه الضريبة  بشكل بناء من خلال استثمارها في التعليم والصحة والبنية التحتية.

المصدر: د ب أ
مجموعة العشرين
ضريبة
الأثرياء
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