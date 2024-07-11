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قتلى في قصف على أوكرانيا

آلية عسكرية أوكرانية تطلق النار في دونيتسك (أ ف ب)
11 يوليو 2024 22:27

أدى قصف استهدف، اليوم الخميس، شرق وشمال شرق أوكرانيا إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل.
وأسفر هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، الاثنين الماضي، إلى تدمير جزئي لمستشفى أطفال ومقتل أكثر من 40 شخصا.
وقال حاكم مدينة دونيتسك فاديم فيلاشكين، على تطبيق "تلغرام"، إن مناطق الجبهة الأمامية في دونيتسك تعرضت "لقصف طوال اليوم" الخميس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتى يبلغ 15 عاما في بلدة "ميرنوغراد".
وفي منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، حيث شنت روسيا هجوما بريا جديدا في مايو الماضي، أدى قصف استهدف قرية "بيليي كولودياج" الحدودية إلى مقتل شخصين، حسبما قال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.
وتقول روسيا إن قواتها تستهدف البنية التحتية العسكرية فقط.
وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاء بلاده الغربيين على تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع.

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المصدر: وكالات
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