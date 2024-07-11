زيلينسكي يقدم طلبا جديدا لحلفائه في الناتو

طالب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، حلفاء بلاده من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع "كل القيود" على الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

وعلى هامش قمة الحلف في العاصمة الأميركية واشنطن، قال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "إذا أردنا أن نفوز، إذا أردنا أن ننتصر، إذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، علينا أن نرفع كل القيود".

وتفرض دول عدة في حلف الناتو قيوداً على استخدام أسلحة ترسلها إلى أوكرانيا.

ويحظر بعض هذه الدول، مثل إيطاليا، أيّ استخدام لهذه الأسلحة على الأراضي الروسية. وتحصر دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، استخدام أسلحتها في ضربات على أهداف عسكرية مشروعة، ضمن عمق محدود داخل أراضي روسيا.

أبدى زيلينسكي ثقته بأنّ بلاده ستنضمّ يوماً ما إلى حلف شمال الأطلسي.



زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام الناتو في واشنطن

من جهته، ذكر ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف الأطلسي بأنّ من حقّ أوكرانيا الدفاع عن نفسها، بما في ذلك عبر ضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية، وخصوصا إذا كان خط الجبهة قريباً جداً من الحدود.

وقال ستولتنبرغ "سنقوم وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا ليأتي اليوم الذي تدعى فيه أوكرانيا وتصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي، وأنا واثق بأننا سنصل إلى هذا اليوم".

وأقرّت دول الحلف، الأربعاء في بيان مشترك، بأنّ أوكرانيا تسلك "طريقاً لا عودة عنه" نحو انضمامها إلى الناتو.

كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر قال، أمس الأربعاء، إن أوكرانيا يمكنها ضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى البريطانية.

وأكد سترامر للرئيس الأوكراني، خلال لقائهما أمس على هامش قمة دول الناتو في واشنطن، أنه سيواصل سياسة الحكومة البريطانية السابقة بشأن دعم أوكرانيا في الأزمة الحالية.

وذكرت وسائل إعلام أن ستارمر أعطى لأوكرانيا حرية التصرف فيما يتعلق باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي سلمتها لندن لكييف، مؤكدا على ضرورة استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال زيلينسكي لستارمر، في اجتماع الأربعاء، إنه اطلع على تعليقاته على صواريخ "ستورم شادو"، وشكره على "السماح" باستخدامها ووصفها بأنها "قوية للغاية وعالية الجودة".