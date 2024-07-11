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فرنسا.. إخماد حريق في برج كاتدرائية تعود للقرون الوسطى

فرنسا.. إخماد حريق في برج كاتدرائية تعود للقرون الوسطى
12 يوليو 2024 01:05

باريس (د ب ا)

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أعلن مسؤولو الإطفاء في مدينة روان الفرنسية أمس، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق في البرج الكبير لكاتدرائية المدينة.
وكان عمال البناء قد اكتشفوا الحريق أثناء العمل ببرج الكاتدرائية وضغطوا على أجراس الإنذار. 
واندلعت النيران على ارتفاع 120 مترا.
ووصلت فرقة الإطفاء والعديد من سيارات الإطفاء والعشرات من رجال الإطفاء، الذين صعدوا إلى برج الكاتدرائية عن طريق سلم عملاق.
وغطت المنطقة سحابة سوداء من الدخان أمكن مشاهدتها من بعد. 
وأخلت السلطات الكاتدرائية وقامت بتطويق المنطقة المحيطة بها.
وقال نيكولا ماير روسينيول عمدة مدينة روان، إنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.
ولم ترد أية تقارير عن حدوث إصابات.

فرنسا
كاتدرائية
إخماد حريق
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