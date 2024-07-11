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الكرملين يحذّر من العودة "إلى الحرب الباردة"

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
11 يوليو 2024 23:57

حذّر الكرملين، اليوم الخميس، من أنّ نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا سيؤدّي إلى مواجهة بين روسيا والغرب على غرار ما كان عليه الوضع خلال فترة "الحرب الباردة".
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للتلفزيون الرسمي، إنّ "ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تشارك، بشكل مباشر، في النزاع حول أوكرانيا. كلّ سمات الحرب الباردة تعود، مع مواجهة مباشرة".
وأضاف "يتم القيام بكل ذلك من أجل ضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".
وتابع بيسكوف "ليس هذا سبباً لنكون متشائمين. على العكس، إنّه سبب لتوحيد الصفوف واستخدام كامل قدرتنا الهائلة وتحقيق كل الأهداف التي حدّدناها لأنفسنا في إطار العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستنشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتباراً من العام 2026.
وأضاف أنّ واشنطن تتطلع إلى تمركز تلك الصواريخ، بشكل دائم، في ألمانيا، وسيكون للصواريخ "مدى أطول بكثير" من الأنظمة الأميركية الحالية في أوروبا.
ورحّب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بالقرار الأميركي، معتبراً أنّه "جزء من الردع ويضمن السلام، وقرار ضروري ومهمّ اتُّخذ في الوقت المناسب".

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