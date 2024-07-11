«السبع» تدين تشريع 5 بؤر استيطانية

روما (وكالات)

ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أمس، بإعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها تشريع 5 بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتاراً من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع: «نحن وزراء خارجية مجموعة السبع، ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية»، كما رفض البيان قرار إسرائيل مصادرة أكثر من 1270 هكتاراً من أراضي الضفة الغربية وإعلانها «أراضي دولة».

واعتبر البيان ذلك «أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو».

وندد وزراء مجموعة السبع أيضاً بقرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة بناء 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة.

وقالوا: إن «برنامج الاستيطان الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام».