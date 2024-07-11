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عقوبات أميركية جديدة على متطرفين إسرائيليين

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
12 يوليو 2024 01:05

واشنطن (وكالات)

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فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، شملت أيضاً قيوداً مالية على 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
كما أدرجت الخارجية الأميركية منظمة «لهافا» ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها «أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل» تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: «نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات، وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا».
وقال ميلر في بيان: «إن مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار».

عقوبات أميركية
إسرائيل
فلسطين
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